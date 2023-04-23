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Cenaze aracı şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Cenaze aracı şarampole devrildi, sürücü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te cenaze almaya giden cenaze aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik'te cenaze almaya giden cenaze aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza; Gölpazarı- Bilecik karayolu Dikenli Boğaz mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir cenazeyi almaya giden Gölpazarı Belediyesine ait cenaze aracı sürücü Bahadır Bal, Dikenli Boğaz mevkisine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler

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