Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı, Kalıntılar Adli Tıp'a Gönderildi
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı Bahçeşehir'de açıldı. Mezardan çıkarılan ceset kalıntıları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezarda yapılan işlem sonrası otlar yolundu ve içindeki ağaç kesildi.
Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali böyle görüntülendi
İSTANBUL - Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.
Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazılan mezarın son hali görüntülendi. Önceden otların bulunduğu mezarda otların yolunduğu ve daha öncesinde mezarın içinden yükselen ağacın kesilmiş olduğu görüldü.