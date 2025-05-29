Çekmeköy'de Yangın Faciası: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Yangın Faciası: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Çekmeköy'de çıkan yangında evde yalnız bulunan 75 yaşındaki Müslime Kaya, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekmeköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde yalnız bulunan Müslime Kaya'nın (75), dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzer Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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