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Çekmeköy'de kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarına uçtu: 2 yaralı

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Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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