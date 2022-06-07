Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı - Haberler

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Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı Bursa'da çekçek arabalı bir yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı.

Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı

BURSA - Bursa'da çekçek arabalı bir yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı. Hırsızın rahatlığı mahalle sakinlerine pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde çekçek arabası ile hırsızlık yapmaya çıkan şüpheli şahıs, yerde bulunan mazgalları yerinden çıkararak çekçek arabasına koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin mazgalları çaldığı esnadaki rahatlığı görenlere pes dedirtti. Mahallelinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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