Haberler

Çavdarhisar'da Eylül Ayı Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Çavdarhisar'da Eylül Ayı Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Sevde Nur Mantı başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması konuları ele alındı. İlgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Kaymakam Sevde Nur Mantı başkanlığında ve ilgili daire amirlerinin katılımıyla Eylül Ayı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda ayrıca okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, öğrencilerin güvenliğinin artırılması ve eğitim kurumlarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Yetkililer, eğitim-öğretim yılının güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu

Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper Galatasaray'da
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

Evdeki silah küçük Muhammet'in sonu oldu
Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar

Batan gemiden gelecek haberi bekliyorlardı! Bir anda hedef oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz

Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi