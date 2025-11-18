Çankırı'da Mantar Toplamak İçin Giden 82 Yaşındaki Kadın Kayboldu

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 82 yaşındaki yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bayramören'e bağlı Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz (82), dün mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Akşam saatlerine kadar haber alınmayan yaşlı kadın için yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Termal dron, iz takip köpeği ve 65 personelle başlatılan arama çalışmalarında şu ana kadar yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı. - ÇANKIRI