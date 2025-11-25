Çankırı'da KADES Projesi Tanıtımı Yapıldı
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde stant açarak vatandaşlara, KADES projesi hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekti. Standı ziyaret eden Asayiş Şube Müdürü Volkan Birlik, ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgiler alarak başarılar diledi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa