Çankırı'da Avlanmak İçin Gittiği Dağda Kaybolan Adam Ölü Bulundu

Çankırı'nın Korgun ilçesinde avlanmak için gittiği dağda kaybolan adam ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı'nın Korgun ilçesi Karatekin köyünde yaşayan Veli Çakırtekin (63), sabah saatlerinde avlanmak için dağlık bölgeye gitti. Bir süre kendisinden haber alınmayan adam için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, Sarıdağ mevkiinde Çakırtekin'in cansız bedeni bulundu.

Çakırtekin'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - ÇANKIRI