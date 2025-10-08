Çankırı'da Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da bir arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın Merkez ilçesi Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy mevkiindeki bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI