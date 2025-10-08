Haberler

Çankırı'da Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Merkez ilçesi Ahlat köyünde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çankırı'da bir arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın Merkez ilçesi Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy mevkiindeki bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

