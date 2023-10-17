Çankaya'da kavga eden çifti ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

Kavga eden çifti ayırmak isterken bıçakla yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kavga eden çifti ayırmak isteyen A.A., bıçakla yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. ile eşi arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K.'nin eşini darbettiğini gören A.A., ayırmak için araya girdi. Bu sırada A.K., elindeki bıçakla A.A.'yı yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. A.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.