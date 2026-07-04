Tartışmada tüfekle 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi tüfekle vurularak yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş edilmesi sonucu H.H.Ö. (17) sağ bacağından, Y.Ö. (20) sırt ve karın bölgesinden, S.Ö. (21) ise sağ kalçasından yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla İlgili E.S. (19), A.S. (26) ve E.S.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı