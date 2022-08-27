Çanakkale haberi! Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak 3. Sayfa Haberleri Çanakkale yerel 3. sayfa haberine göre Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisinde sörvey çalışması yapılacak. Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisinde sörvey çalışması yapılacak. Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkiinde karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki 'Yalıkoy' isimli kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 Botu sevk edildi. Gemide, sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin Çanakkale Boğazı Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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