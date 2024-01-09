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Çanakkale'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yüksek kesimlerde meydana gelen yoğun kar yağışı, Kalkım-Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ulaşım, kar yağışının neden olduğu güçlükle gerçekleşiyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yüksek kesimlerde meydana gelen yoğun kar yağışı, Kalkım- Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ulaşım, kar yağışının neden olduğu güçlükle gerçekleşiyor.

Yenice ilçesindeki yüksek kesimlerinde şiddetli kar yağışının etkisiyle Kalkım - Edremit Karayolunun Hanlar mevkiinde, ulaşımı zorlaştırıyor. Kar yağışının neden olduğu yoğunluk, sürücülerin ve ulaşım araçlarının güçlük yaşamasına yol açıyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Edremit Ulaşım Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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