Çanakkale'de Yangınlara Neden Olan İki Kişi Hakkında Adli İşlem

Çanakkale'de Yangınlara Neden Olan İki Kişi Hakkında Adli İşlem
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Çanakkale'nin merkez ve Ezine ilçelerinde meydana gelen iki yangının nedenleriyle ilgili olarak iki kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yangınlar, kaynak makinesi ve spiral makinesi kullanımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandı.

Çanakkale merkez ve Ezine ilçelerinde meydana gelen 2 yangına neden olduğu öne sürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ezine ilçesi Çarıksız köyünde, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 16.40 sıralarında, bir vatandaşın evinde yaptığı tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların yandaki araziye sıçraması sonucu yangın meydana gelmiştir. Merkez ilçe Taşlıtarla köyü Kulebeli mevkisinde, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 12.00 sıralarında, spiral makinesiyle yapılan boru kesimi sırasında çıkan kıvılcımın araziye sıçraması sonucu yangın meydana gelmiştir. İki yangın da söndürülmüş olup, olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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