Çanakkale'de Yağış Hasarlarını Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı ekipler tarafından saha tespit çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il ve ilçelerde 2 gündür aralıklarla yağışlar etkili oluyor. Yağışların ardından oluşabilecek sel, su baskını, şiddetli yağışlar sebebi ile ekili ve dikili alanlar, depolar ve hayvan barınaklarında oluşabilecek zararların tespiti için teknik personeller tarafından saha çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. - ÇANAKKALE