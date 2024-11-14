Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Çanakkale'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, 4 Kasım'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gören 35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Çanakkale-Lapseki Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden Çalışkan'ın aracı orta refüje çarpmıştı. Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü, ÇOMÜ hastanesinde tedavi gördüğü sürede yaşamını yitirdi. Cenazesi, Lapseki'de kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Çanakkale'de 9 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Kaza, 4 Kasım tarihinde Çanakkale- Lapseki Karayolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki'ye doğru seyir halinde olan 34 BRN 148 plakalı Elif Nur Çalışkan idaresindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Elif Nur Çalışkan ağır yaralı olarak kaldırıldığı ÇOMÜ hastanesinde 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Elif Nur Çalışkan cenazesi, öğle namazını müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.