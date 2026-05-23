Çanakkale silahlı ve bıçaklı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan Bilal Aydın hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelileri baba ve oğul gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A. Ti ile babası M.T. aralarında daha önce husumet bulunan Bilal Aydın ile sokakta karşılaştı. Kısa süre sonra olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bilal Aydın, silah ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından A.T. ve babası M.T. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
