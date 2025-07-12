Çanakkale'de Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu

Çanakkale'de Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisine atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Mecidiye köyünde tarım arazisine sigara izmariti atılması sonucu çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına neden olduğu tespit edilen iki kişi hakkında jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.

Lapseki ilçesi Mecidiye köyünde dün saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının sigara izmariti atılmasından kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Lapseki ilçesi, Mecidiye köyünde, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.30 sıralarında, iki şahsın attığı sigara izmaritinden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Yangın söndürülmüş olup şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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