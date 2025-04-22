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Çanakkale'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Çanakkale'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde meydana geldi. Ayvacık istikametinden ilçeye bağlı Assos Antik Kenti'ne seyir halinde olan Ali Kumkale idaresindeki 17 PJ 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Şenavcı, Raziye Şenavcı, Gökhan Şenavcı ve Günnar Şenavcı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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