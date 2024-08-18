Çanakkale'de motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, R.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü R.K. ve yolcu Z.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesine oradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.