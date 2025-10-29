Haberler

Çanakkale'de Kayalıklarda Bir Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklarda hareketsiz bir kişi buldu. Yapılan müdahalede ölen kişinin Özgür K. olduğu tespit edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki liman bölgesinde bir kişi kayalıklarda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi liman bölgesinde liman içinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kayalıklar içerisinde bir kişiyi hareketsiz olduğu fark edildi. Vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Hareketsiz halde duran Özgür K. olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin Özgür K.'ye ilk müdahalesinin ardından yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
