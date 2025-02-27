Çanakkale'de Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 66 yaşındaki İ.T. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası olan ve aranması bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde ilçeye bağlı Gürçeşme köyünde dün 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası olan ve aranması bulunan İ.T (66) yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE