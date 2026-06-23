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Elektrik tellerine çarpan karga yangına sebep oldu

Elektrik tellerine çarpan karga yangına sebep oldu
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Çanakkale'de bir karganın elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisinden ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de elektrik tellerine çarpan karga yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın 10.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını gören köylüler durumu jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan ilk incelemede tarım arazisi yakınlarında bulunan elektrik tellerine karganın çarpması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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