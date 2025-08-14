Çanakkale'de Feci Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Oktay Çelik ve Remzi Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapıldı. Kazada Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Oktay Çelik ve Remzi Şen için Kalkım Kasaba Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Törenine, Remzi Şen'in babası Turan Şen, Oktay Çelik'in oğlu Mesut Çelik, Oktay Çelik'in yeğeni Okan Koç, Mehmet Çelik sevenleri ve akrabaları katıldı. - ÇANAKKALE