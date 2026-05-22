Çanakkale'de Kurban Bayramı trafiğine hazırlık: 358 personel çalışacak

Çanakkale'de 358 emniyet ve jandarma trafik personeli, Kurban Bayramı trafiğinin düzenlenmesinde görev alacak.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik personeli Kurban Bayramı süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması sahada görev yapacak. 203 polis ve 155 jandarma olmak üzere toplam 358 personel görevlendirildi.

Bayram tedbirleri kapsamında, 179 uygulama noktasında trafik denetimleri, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile 24 saat esasına göre hız denetimi, otobüslerde ve terminallerde emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme ve denetimler yapılacak. Gündüz 12, gece 6 ekip ile radarla hız kontrolleri sürdürülürken hava araçlarıyla toplam 28 saatlik trafik denetimi gerçekleştirilecek. - ÇANAKKALE

