Çanakkale'de 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kaçak göçmenler, gerekli işlemler için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak tarihi saat 20.50 sıralarında Ayvacık açıklarında içerisinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-6' ve 'KB-119' tarafından durdurulan lastik botta 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE