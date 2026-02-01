Haberler

Çanakkale'de 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'de 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kaçak göçmenler, gerekli işlemler için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak tarihi saat 20.50 sıralarında Ayvacık açıklarında içerisinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-6' ve 'KB-119' tarafından durdurulan lastik botta 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

