Çanakkale'de 31 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde şubat ayında 31 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve Ayvacık ilçesinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Şubat ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda il merkezinde 14, Ayvacık ilçesinde 17 olmak üzere toplam 31 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı