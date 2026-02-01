Haberler

Van'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan operasyon sonucu 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Yaykılıç Mahallesi'nde YKN faaliyeti kapsamındaki operasyonda 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli Y.K (41) hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
