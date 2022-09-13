Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkandaki çantayla değiştirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık olaylarıyla sık sık gündeme gelen Kapalı Çarşıda hırsızlık şüphelisi kadın tezgahları tek tek açıp beğendiği ürünleri çaldı. Kadının bir dükkandan çaldığı çantayı beğenmeyip başka bir dükkandaki çantayla değiştirdiği de dikkatlerden kaçmazken esnafın dikkati şüpheliyi yakalattı. Hırsızlık anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1004 sokakta bulunan Kapalı Çarşı'da yaşanan geçtiğimiz gece yaşanan olayda çarşıya giren kadın hırsız, tezgahları tek tek açmak suretiyle kontrol ederken, ürünleri seçerek elindeki siyah çöp poşetine doldurdu. İşyerlerinde bulunan güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, tezgahların tamamının üzerine açan ve 10'un üzerinde tezgahtan hırsızlık yapan kadının, çanta satan bir işyerinin tezgahından aldığı çantayı, çanta satan başka bir işyerinin tezgahındaki kaliteli çanta ile değiştirdiği görüldü. Hırsızlık yapan kadının rahatlığına anlam veremeyen esnaflar, müşterilerinin bile bu kadar ürünleri incelemediğini belirterek, hırsızlardan bezdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Kapalı Çarşıya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gerekli incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kadını kısa sürede yakaladı. Kapalı çarşı esnaflarından on kişinin hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunduğu bildirildi.

İş yeri sahibinin dikkati hırsızı yakalattı

Sabah işyerini açtığında tezgahtaki çantanın dikkatini çektiğini belirten mağaza çalışanı "Tezgahı açtığımda bizim işyerine ait olmayan çanta hemen dikkatimi çekti. Kamerayı izlediğimde ise bir kadının elinde çanta ile geldiğini, bizim tezgahtan daha kaliteli çantayı alıp yanında getirdiği çantayı onun yerine koyduğunu gördüm. Karşımızdaki komşuya sorduğumuzda çantanın onun tezgahından çalınmış olduğunu fark ettik ve arkadaşımıza çantayı teslim ettik" dedi. - ANTALYA