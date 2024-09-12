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Buzdağı Markası'ndan Çocuk Ölümlerine Karşı Farkındalık Kampanyası

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Her yıl dünya genelinde birçok çocuk, önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Bu acı verici gerçekleri gözler önüne sermek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Buzdağı markası, ürünlerinde geçici olarak siyah kapak kullanma kararı aldı.

Siyah kapaklar, çocuk ölümlerine karşı sessiz bir çığlık olarak tasarlandı. Kampanya, çocuklarımızın geleceğini koruma amacını taşıyor ve toplumun her kesimini bu harekete destek olmaya çağırıyor. Bu dikkat çekici uygulama, hem bireylerin hem de toplulukların çocukların hayatta kalma çabalarına katkıda bulunmalarını teşvik ediyor.

Buzdağı markası, bu kampanya aracılığıyla, her bireyin bu önemli konuda adım atmasını ve gelecekte çocuk ölümlerini önlemek için harekete geçmesini ilham vermeyi hedefliyor. Kampanya, toplumsal farkındalık yaratmanın yanı sıra, çocuk ölümlerine karşı duyarlılığı artırmayı ve daha fazla insanın bu konuda duyarlı hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Buzdağı Markası'ndan Çocuk Ölümlerine Karşı Farkındalık Kampanyası

Kaynak: Haberler.com / Betül Cirit - 3.Sayfa

3-sayfa Yaşam Dünya Çocuk

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