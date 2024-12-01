Büyükgökçeli Köyü'nde Yanan Müstakil Ev Paniğe Yol Açtı

Isparta'nın merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü'nde gece saatlerinde müstakil bir evde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.

Yangın, gece saatlerinde Merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eşref G.'ye ait müstakil evin bacasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. - ISPARTA