Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 1 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre durdu.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak açıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalca'dan İstanbul yönüne giden M.O. idaresindeki 34 DPD 634 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Devrilen tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
