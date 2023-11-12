Bursa'da 10 katlı iş yeri alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş yerinde yangın çıktı. Yangın yan taraftaki binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.