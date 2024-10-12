Bursa Hastanesinde Hasta Yakınları Arasında Kavga

Bursa'da hasta yakınları arasında çıkan kavgayı güvenlik görevlileri ayırdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakınları arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Acil önündeki kavga kısa sürede büyürken hastanede paniğe sebep oldu. Hastanede görevli bulunan güvenlik görevlileri kavgayı büyümeden yatıştırdı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - BURSA