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Bursa Hastanesinde Hasta Yakınları Arasında Kavga

Bursa Hastanesinde Hasta Yakınları Arasında Kavga
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Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları arasında çıkan kavga, güvenlik görevlileri tarafından yatıştırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından taraflar gözaltına alındı.

Bursa'da hasta yakınları arasında çıkan kavgayı güvenlik görevlileri ayırdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakınları arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Acil önündeki kavga kısa sürede büyürken hastanede paniğe sebep oldu. Hastanede görevli bulunan güvenlik görevlileri kavgayı büyümeden yatıştırdı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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