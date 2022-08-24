Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberleri... Gemlik'te motor kazası: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberleri... Gemlik'te motor kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa haber... Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motor kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motor kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumla çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada bir motosiklet kargo kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan gençler kaldırıma savrulurken, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesi'ndeki ağır yaralı Mehmet Yavuz müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Bekir Yavuz'un ise Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Şehir Hastanesi Motosiklet Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title