Bursa'dan Balıkesir'e Sıçrayan Yangında Soğutma Çalışmaları Başladı

Bursa'dan Balıkesir'e Sıçrayan Yangında Soğutma Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da başlayıp Balıkesir'in Dursunbey ilçesine ulaşan orman yangınında soğutma işlemlerine geçildi. Bayıryüzügüney kırsal mahallesindeki yangında ciddi hasar meydana geldi.

Bursa'da başlayıp Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devam eden yangında bu sabah soğutma çalışmalarına geçildi. Sabahın ilk ışıkları ile hava söndürme gücü alevleri söndürürken, Bayıryüzügüney kırsal mahallesini teğet geçen yangın mahallenin çevresini küle döndürdü.

Dün Bursa'da il sınırlarında başlayıp kısa sürede Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney kırsal mahallesi yakınlarına geçen orman yangınında sona gelindi. Tedbiren Bayıryüzügüney ve Adaören kırsal mahallelerinin boşaltıldığı yangında, gece de mücadele sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile söndürme uçak ve helikopterlerin alevlere müdahalesi ile yangında soğutma aşamasına geçildi. Boşaltılan köylere de vatandaşlar geri döndü. Sabah görüntülenen yangın alanında Bayıryüzügüney Mahallesi yakınlarının küle döndüğü ve yeşil alanın büyük zarar gördüğü dikkatlerden kaçmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti

Dizilerden etkilenip üretmeye karar verdi! Değerleri dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.