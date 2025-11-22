Bursa'da Yürüyüşe Çıkan İki Kişi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesi Saitabat Şelalesi'nde yürüyüşe çıkan ve dönüş yolunda dik arazide mahsur kalan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Saitabat Şelalesi mevkiinde yürüyüş yapan G.Ö. (29) ve D.Y.'nin (24) kaybolduğu bildirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar için AFAD Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları noktadan güvenli alana ulaştırdı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. - BURSA