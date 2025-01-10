Bursa'da Yürüyen Vatandaşa Başbaşıboş Köpek Saldırdı

Bursa'da bir kişi yürüdüğü esnada yol kenarında fark etmediği başıboş köpeğin saldırısına uğradı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir kişi caddede yürüdüğü esnada yol kenarındaki köpeği fark etmedi. Köpek aniden saldırıya geçince panikleyen vatandaş koşarak kaçtı. O anlar park halindeki bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı. - BURSA