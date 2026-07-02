Haberler

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir parkta 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki Kenan Efe Ç., bıçakla yaralandı. Şüpheli Ahmet G. olay yerinde yakalandı.

Bursa'da iddiaya göre parkta 'Yan bakma' meselesinden kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ahmet G. ile Kenan Efe Ç.(15) arasında 'Yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Bunun üzerine Ahmet G., yanında getirdiği bıçakla Kenan Efe Ç.'ye saldırdı. 15 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise, olay yerinde bulunan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de güvenlik görevlisini öldüren meslektaşı yakalandı; saldırıdan sonra hiçbir şey olmamış gibi işe gitti

Mesai arkadaşını pusu kurup öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi işe gitti
5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor!
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! İmzayı 5 ay önce atmıştı
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...