Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da tırın devrilme anı kameralarda

Bursa'da tırın devrilme anı kameralarda

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da civciv yemi yüklü tır yol ayrımına süratli şekilde dönmek isteyince devrildi.

Bursa'da civciv yemi yüklü tır yol ayrımına süratli şekilde dönmek isteyince devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Korkmaz idaresindeki 10 AFC 053 plakalı civciv yemi yüklü tır, yol ayırımından dönüş yaptığı sırada devrildi. Sürücü Gürkan Korkmaz ve yanında bulunan yolcu olan oğlu Ayhan Korkmaz kazayı yara almayan atlattı. Tırın dorsesinde bulunan yemler yola dökülürken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürkan Korkmaz İznik Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title