Bursa'da 'Anadolu Mirası Operasyonu': 42 tarihi eser ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bir şahsın elindeki tarihi eserleri satmak istediği yönünde bilgi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı timlerince "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Roma İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve çeşitli obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldı. - BURSA