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Bursa'da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı

Bursa'da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı
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Bursa Yıldırım'da seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak trafik lambasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü refüje çıktı. Kazada servis sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman G. idaresindeki 16 S 2061 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki trafik lambasına çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman G., yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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