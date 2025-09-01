Bursa'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Dakikalar içinde küle dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı adeta alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
