Bursa'da motosiklet sürücüsünün dikkati kazayı önledi

Bursa'da kayda alınan anlar, trafikte dikkat ve refleksin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Motosiklet sürücüsünün önüne çıkan minibüsü fark etmesiyle manevra yapması kask kamerasına yansıdı.

Olay, şehrin en işlek caddesinden meydana geldi. Herkesin 'eyvah' dediği anlarda motosiklet sürücüsünün dikkati ve refleksi kazayı önledi. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, yolunda ilerleyen motosikletli, kontrolsüz yola çıkan minibüsü fark etmesiyle direksiyonu sola kırdı. Kıl payı yaşanabilecek kaza atlatılırken, herkesin yüreği ağzına geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı