Bursa'da motosiklet sürücüsünün dikkati kazayı önledi

Güncelleme:
Bursa'da motosiklet sürücüsü, önüne aniden çıkan minibüsü fark ederek yaptığı manevra ile bir kazayı kıl payı atlatmayı başardı. Kask kamerasına yansıyan anlar, trafikte dikkat ve refleksin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'da kayda alınan anlar, trafikte dikkat ve refleksin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Motosiklet sürücüsünün önüne çıkan minibüsü fark etmesiyle manevra yapması kask kamerasına yansıdı.

Olay, şehrin en işlek caddesinden meydana geldi. Herkesin 'eyvah' dediği anlarda motosiklet sürücüsünün dikkati ve refleksi kazayı önledi. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, yolunda ilerleyen motosikletli, kontrolsüz yola çıkan minibüsü fark etmesiyle direksiyonu sola kırdı. Kıl payı yaşanabilecek kaza atlatılırken, herkesin yüreği ağzına geldi. - BURSA

