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Motosiklet virajda savruldu sürücü ağır yaralı

Motosiklet virajda savruldu sürücü ağır yaralı
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Bursa'nın Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde virajda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Enes S. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde virajda kontrolden çıkan motosiklet savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yalova Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova'dan Bursa istikametine gitmekte olan Enes S. (20) idaresindeki 69 AAY 212 plakalı motosiklet virajda savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Enes S. Ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Genç sürücü hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hasrabesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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