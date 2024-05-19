Bursa'da metro vagonunda çıkan kavga kameraya yansıdı
Bursa'da bir metro vagonunda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Metro vagonunu ringe çevirdiler, o anlar kamerada
BURSA - Bursa'da metro vagonunda çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Odunluk Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konser çıkışı metro vagonunda sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Vagonun boks ringine döndüğü anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.