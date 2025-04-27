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Bursa'da Magandalara Su Sıkma İsyanı

Bursa'da Magandalara Su Sıkma İsyanı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yüksek sesle gezen magandalara dayanamayan ev sahipleri, araçların üzerine hortumla su sıkma eyleminde bulundu. Olayın görüntüleri amatör kameralarca kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks evlerin bulunduğu cadde üzerinde yüksek ses açarak gezen magandalara dayanamayan ev sahipleri, araçların üzerine hortum ile su sıktı. İlginç anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks evlerin bulunduğu caddede, araçlarına yaptıkları ses sistemleriyle gezen magandalardan bıkan ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek araçları dağıttı. Bir süre sonra tekrar gelen magandalar, son ses müzik ile lüks evlerin önünde seyretmeye başladı. Duruma sinirlenen ev sahipleri, araçların üzerine balkondan su sıktı. İlginç anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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