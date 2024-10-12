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Bursa'da Hastane Güvenlik Kulübesi ve Ambulansa Saldırı

Bursa'da Hastane Güvenlik Kulübesi ve Ambulansa Saldırı
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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kimliği belirsiz şahıslar, güvenlik kulübesi ve ambulansın camlarını kırarak zarar verdi. Olay sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait güvenlik kulübesi ve ambulansın camlarını kırarak zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler hastaneye ait ambulans ve güvenlik kulübesinin camlarını taş ile girdi. Şüpheliler çalabilecekleri malzeme ararken polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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