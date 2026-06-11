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Elektrikten çıkan yangın sokağı dışarı döktü

Elektrikten çıkan yangın sokağı dışarı döktü
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Bursa'da elektrikten çıktığı iddia edilen yangında anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da elektrikten çıktığı iddia edilen yangın, sokakta panik oluşturdu. Yangında anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin 2. katında meydana geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca evde bulunan anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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